Variabele zone 30-borden bij scholen al sinds begin schooljaar defect

20/09/17 - 05u55 Bron: Belga

© photo news.

De variabele verkeersborden die het begin en einde van een zone 30 aan­geven tijdens schooltijden, zijn al sinds het begin van het schooljaar massaal defect over heel Vlaanderen na een mislukte software-update. Daardoor is het speciale snelheids­regime er niet van kracht en mag er gewoon 50 of 70 kilometer per uur gereden worden, af­hankelijk van eerdere verkeersborden. Dat schrijft Het Belang van Limburg vandaag.

"Enkele borden hebben we vanop afstand kunnen resetten, maar het grootste deel moet manueel worden hersteld. Daarvoor moeten onze mensen bord per bord afgaan, wat uiteraard veel werk is", zegt Veva Da­niëls, woordvoerster van het Agentschap Wegen en Verkeer. "We hopen dat we tegen eind september alles terug kunnen normaliseren."



Volgens cijfers van IT- bedrijf Ixor waren er twee jaar geleden zo'n 2.000 variabele zone 30-borden in Vlaanderen. Of die ook allemaal problemen hebben ondervonden, is niet duidelijk.