Leden Antwerpse hondenbrigade beschuldigen elkaar van wanpraktijken

Bewerkt door: ib

20/09/17 - 05u39 Bron: Belga

© James Arthur.

Het Antwerpse parket en de Dienst Intern Toezicht voeren sinds mei van dit jaar een onderzoek naar mogelijke wanpraktijken binnen de hondenbrigade van de Antwerpse politie. Leden van het team beschuldigen elkaar van pesterijen, racisme en gesjoemel, zo bericht Gazet van Antwerpen vandaag.

Inspecteur en hondentrainer N.F. beschuldigt een aantal collega's van racistische pesterijen. Maar de tegenstanders doen de klacht van de inspecteur, die een Pakistaanse vader en een Belgische moeder heeft, af als wraak, omdat ze "niet langer wilden meewerken aan zijn fraude en gesjoemel".



Verdovende middelen

Zo zouden er binnen het hondenteam opvallend grote hoeveelheden hondenvoer worden aangekocht, zouden er ten onrechte hotelkosten worden teruggevorderd van de politie én zouden er meer verdovende middelen circuleren dan "nodig voor de training van drugshonden".



Manipulatie

N.F. heeft een eigen opleidingscentrum voor honden en volgens sommige collega's zou hij tijdens zijn werkuren voor de politie vooral voor zijn eigen bedrijf werken. Bij de aanschaf van politiehond Randy in 2016 zou hij het dossier zo hebben gemanipuleerd dat het ­college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen nietsvermoedend overging tot de aankoop van een politiehond bij de vrouw van de betrokken politieman. De aanschafprijs van de politiehond bedroeg 4.500 euro.



Onderzoek

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns erkent dat er problemen zijn bij de hondenbrigade van de Antwerpse politie. De Dienst Intern Toezicht is al enkele maanden bezig met een onderzoek naar mogelijke wanpraktijken. Twee leden van de hondenbrigade, onder wie inspecteur N.F., kregen tijdelijk een andere functie binnen het korps in afwachting van de resultaten van het onderzoek.



Ook het Antwerpse parket voert een onderzoek.