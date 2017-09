Doe ik het goed in bed? 5 mythes doorprikt

INGRID DE VOS

20/09/17 - 05u00

© thinkstock.

Doe ik het goed? De vraag speelt mening Vlaming parten tussen de lakens. Seksuologen geven aan dat steeds meer koppels zich zorgen maken, vanuit onrealistisch hoge verwachtingen. Tijd voor een 'reality check', vindt Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid.

"Mensen geloven nog altijd dat koppels gemiddeld twee tot drie keer per week seks hebben. Dat legt intrinsiek een norm op", vindt Ruth Borms, seksuologe bij Sensoa "Er is geen regel die zegt hoe vaak je seks moet hebben. Uit het grootschalige Sekspert-onderzoek weten we dat de Vlamingen gemiddeld één keer per week vrijen. Het vaker doen is geen garantie tot grotere tevredenheid. In een jong gezin eisen de kinderen alle aandacht op. Dan is het wel goed om met je partner te bespreken hoe vaak je wil vrijen."

'Beste seks is spontane seks'

Ook over de kwaliteit hebben we té hoge verwachtingen, benadrukt Borms. "Door wat we horen en lezen krijgen we soms een onrealistisch beeld van een vrijpartij. Vraag mensen naar wat ze de 'beste seks' vinden, en ze denken aan spontane lust bij beide partners. Toch denken mensen steeds vaker dat goede seks gelijkstaat aan een romantische setting, met tien standjes, gelijktijdige orgasmes... Maar net te hoge verwachtingen zorgen voor teleurstellingen. Het moet niet altijd met álle toeters en bellen zijn. Het eten dat we op tafel zetten, is soms ook aangebrand omdat er te veel potten op het vuur stonden. Sowieso maak je niet elke dag een viersterrenmenu, soms is het bloemkool met worst."



