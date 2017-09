Hulpverleners krijgen steeds vaker klappen

SRB/PLA

20/09/17 - 05u00

Archieffoto. © Baert Marc.

Het geweld tegen hulpverleners is in een jaar tijd met een ­vijfde gestegen. Gisteren hinderde een groep jongeren in Borgerhout nog brandweermannen tijdens bluswerken en bekogelden hen met eieren.

Na de ontploffing in een garage, gisteren in ­Antwerpen-Noord, was de Antwerpse brandweer in zes minuten ter plaatse. Wanneer de ­politie de toeschouwers aanmaande om plaats te maken voor de hulpdiensten, begonnen ­enkele jongeren meteen met eieren te gooien. "Op een gegeven moment stonden ze neus aan neus met de brandweermannen", zegt een getuige.



De politie en ouderen uit de buurt slaagden er uiteindelijk in de gemoederen te bedaren. Het is lang niet het enige incident waarbij hulpverleners geconfronteerd werden met geweld. In 2016 stelde de politie 205 processen-verbaal op voor geweld tegen (para)medisch personeel zoals brandweerlui, ambulanciers, maar ook artsen en apothekers. Een jaar eerder waren dat er 174, ofwel 18% minder, zo blijkt uit cijfers van de federale politie.



"Ik heb de indruk dat het geweld tegen brandweerlui in België systematisch toeneemt. En het blijft lang niet altijd bij schelden en eieren ­gooien", zegt vakbondsvoorzitter Eric Labourdette van VSOA Brandweer. "Ik ken voorbeelden van hulpverleners die tijdens een tussenkomst messteken moesten incasseren of klappen ­kregen met stalen buizen." Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ­herhaalt dat hij met de procureurs-generaal tot een richtlijn wil komen voor de vervolging van geweld tegen hulpverleners. Eerder kwam er al zo'n richtlijn voor nultolerantie bij geweld tegen politieagenten.



Wat dreef de geweldplegers in Borgerhout? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!