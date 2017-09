"Ik mag geen rokje of shortje dragen en slapen in een tent bij jongens: uitgesloten"

Bewerkt door: redactie

De scouts zijn te blank. Gisteren stelden Scouts- en Gidsen Vlaanderen een proefproject voor in Antwerpen. Ze willen een groep oprichten met leiding die niet-Belgische roots heeft om zo meer jongeren van diverse achtergronden aan te trekken. Die vinden de weg naar de jeugdbeweging niet. Generation M vroeg jongeren met andere wortels waarom ze niet naar de scouts of chiro gaan.

Volgens Dina Srouji (24, Syrische roots) is het cultureel en religieus verschil te groot. "Ik hoor dat de scouts de max is, maar ik voelde er nooit iets voor. Ten eerste kan ik volgens de islamitische voorschriften geen rokje of shortje aan. En naar een (scouts)fuif gaan is voor ons not done. Samen met jongens op kamp is ook niet gemakkelijk... En dan die spaghetti-avonden, daar zit dan gehakt in enzo. No thanks. Alle respect voor de Scouts, maar het staat te ver van mij af", zegt ze. Sommige jongeren mochten niet van hun ouders gaan, maar hadden zelf ook hun twijfels, omdat ze hoorden dat er veel alcohol gedronken wordt. Volgens Mohamet Bergani (32) begint alles bij een goede opvoeding: "het is juist belangrijk dat moslims bij de scouts gaan, het zou goed zijn voor de integratie en voor het leren van de taal. En jongens en meisjes samen op kamp moet kunnen, alles begint bij een goede opvoeding!"

Lastig integreren

Maar je integreren in de scouts is vaak moeilijker dan het lijkt. "Ik vind integratie superbelangrijk", zegt de Breese Nadija Azize die Marokkaanse wortels heeft. "Mijn zoontje is 10 en is even naar de scouts gegaan, maar hij voelde zich de vreemde vogel en werd weggepest omdat hij Marokkaans is. Zo jammer, vroeger was het niet zo erg", zegt ze.



De 18-jarige Esohe Weyden uit Deurne, die Nigeriaanse wortels heeft, denkt dat een leider met andere roots al veel zou helpen qua 'integratie'. "Ik hoor alleen maar slechte verhalen over onbegrip tegenover zwarte mensen in de scouts, ik ken niemand met andere roots die er nog heen gaat... Volgens mij zou een leider met andere roots de spanning er wel afhalen, dus goed idee!"



Langs de deuren

Toch laat niet iedereen zich afschrikken. Emeraude Kabeya (26, Congolese roots) uit Leefdaal is de enige 'kleurling' in zijn groep. "Ik hou van de scouts! Ik was wel de enige kleurling, maar je moet je daar gewoon overzetten! Ik ben uiteindelijk zelfs leiding gaan geven, super tof."



Hij heeft ook nog een goede raad voor de leiding: "ga praten met ouders van jongeren met niet-Belgische roots. Ga weer aanbellen, net als vroeger, en leg uit wat jullie doen." Ook Willy Kabera (23, Rwandese roots) uit Dendermonde, ziet het belang van langs de deuren gaan in. "Onze ouders zijn niet echt geïnformeerd, ze weten niet waarover het gaat en ze snappen het belang niet."