Moord Sophie Muylle: autopsieverslag is meevaller voor verdachte

De Roemeense verdachte van de moord op Sofie Muylle, Alexandru C. (23), krijgt ­vrijdag zijn gevraagde ­leugendetectortest. Als hij die doorstaat, zou dat voor de verdediging al de tweede meevalller zijn. Want uit het autopsieverslag blijkt ook dat Muylle verdovende anti­depressiva in haar lichaam had en zware onderkoelingsverschijnselen vertoonde.

Die twee elementen sluiten aan bij C.'s eerdere verklaringen dat hij Muylle zieltogend aantrof op het strand van Knokke, haar verkrachtte en haar levend ­achterliet. "Daarom zat mijn sperma in haar ­lichaam. Wat er daarna met haar gebeurd is, weet ik niet", klonk het. Lees: iemand anders kan haar gedood ­hebben of ze is op een andere manier ­omgekomen.



Verstikking

De speurders daarentegen zijn ervan overtuigd dat de Roemeen Muylle verstikte in het zand na de verkrachting en daarna haar lichaam verborg onder een houten terras bij de zeedijk. "Maar de objectieve elementen in het dossier onder­steunen het verhaal van mijn cliënt", stelt C.'s advocate Chantal Van Den Bosch.



Zij kreeg gisteren naar aanleiding van de nakende leugendetectortest twee weken ­uitstel van de Brugse raad­kamer, die moet beslissen over de verdere aanhouding van de Roemeen. "Het is in ­ieders ­belang dat we eerst die ­resultaten kennen", aldus Van Den Bosch. (KSN/SDVO)



