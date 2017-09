Man steekt zichzelf in brand en springt van loopbrug aan Brussels Justitiepaleis

Bewerkt door: ib

19/09/17 - 23u38 Bron: Belga

© Marc Baert.

Een man heeft zichzelf deze avond in brand gestoken vlak bij het Justitiepaleis op het Brusselse Poelaertplein. Dat meldt RTL en het nieuws wordt bevestigd door de Brusselse brandweer. De juiste omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of de man het overleefd heeft.

© Marc Baert.

"Rond 21.00 uur heeft een man zichzelf in brand gestoken en is hij van de loopbrug gesprongen die van het Poelaertplein naar de lift naar de Marollen leidt", zegt Pierre Meys, woordvoerder van de Brusselse brandweer. "De hulpdiensten zijn meteen ter plaatse gekomen en hebben zich over hem ontfermd."



Levensgevaar

Bij aankomst van de hulpdiensten verkeerde de man in levensgevaar maar het is niet duidelijk of en in welke richting zijn toestand geëvolueerd is. Over de identiteit van de man is nog niets bekend, net zomin als over het motief voor zijn daad.



Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.