Door: redactie

19/09/17 - 19u55 Bron: vtmnieuws.be

video

Het prijsverschil tussen huismerken en merkproducten is nergens zo groot als in ons land. Dat zegt Tom Penninckx van marketingbureau Nielsen in De Standaard. De grote boosdoeners zijn de dure merkproducten, die worden in ons land snel duurder.