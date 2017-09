Door: redactie

De FOD Financiën schort elke verkoop van alcoholische dranken via Fin Shop op. Dat bevestigt woordvoerder Francis Adyns aan VTM NIEUWS. De beslissing komt er na het nieuws dat een Waalse man al sinds zaterdag in coma ligt na het drinken van Italiaanse wijn die hij had gekocht in de shop. In de fles bleek een grote hoeveelheid synthetische drugs te zitten.