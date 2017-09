Parket vraagt internering van man die verpleegster met paal doodsloeg

Bewerkt door: ESA

De raadkamer in Hasselt heeft deze namiddag achter gesloten deuren het dossier behandeld van Lahcen M., van wie het openbare ministerie de internering vorderde. De openbare aanklager vroeg om een internering. Op 3 oktober doet de raadkamer uitspraak.

Lahcen M. sloeg begin februari 2016 vanop de psychiatrische afdeling van het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder op de vlucht. Hij drong de woning van een 77-jarige vrouw binnen, waar thuisverpleegster Lisette Meerten uit Kinrooi aan het werk was voor de gehandicapte dochter. Om een onbekende reden kregen de twee vrouwen zware klappen met een houten paal. De verpleegster overleefde de slagen niet.



De burgerlijke partij met raadsman Bert Partoens heeft een openbare terechtzitting gevraagd. De openbare aanklager heeft nu al achter gesloten deuren in de raadkamer de internering gevraagd. De raadkamer heeft dus de mogelijkheid om de internering ook al uit te spreken, nog voor het dossier naar een openbare terechtzitting of naar de correctionele rechtbank wordt doorverwezen.



In tegenstelling tot twee vorige raadkamerzittingen was Lahcen M. vandaag wel aanwezig in het Hasseltse gerechtshof. Hij woonde de zitting onbewogen bij en toonde geen emoties. Veel nabestaanden van de 54-jarige Lisette Meerten woonden de procedure bij. De zitting verliep op een serene manier.



Lahcen M. sloeg na de dodelijke slagen op de thuisverpleegster op de vlucht. Hij probeerde eerst een wagen te stelen, maar dat lukte niet. Daarna wist hij toch een voertuig te stelen, waarmee hij crashte op een tegenligger. Ook die vrouw raakte ernstig gewond. Uiteindelijk kon de politie hem in de boeien slaan. Sindsdien zit de man in voorhechtenis.



In het verleden is hij al tweemaal geïnterneerd. De nabestaanden vragen om en bij de 200.000 euro schadevergoeding maar daarvoor zullen ze naar alle waarschijnlijkheid bij het fonds voor slachtoffers van gewelddaden moeten aankloppen.