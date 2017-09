PS boos op Francken die hulp vraagt aan Soedanese delegatie

Bewerkt door: ESA

19/09/17 - 18u59 Bron: Belga

Minister van Asiel en Migratie Theo Francken © belga.

Oppositiepartij PS wil dat de plenaire Kamer een debat houdt over de Soedanese delegatie die in ons land de Soedanezen onder de migranten in het Maximilaanpark moet helpen identificeren. De Franstalige socialisten zijn niet te spreken over dat initiatief van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om samen te werken met het Soedese regime. Ze willen uitleg van premier Charles Michel.