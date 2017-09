Start bespreking ordonnantie over transparantie bezoldigingen van publieke mandatarissen

Bewerkt door: ESA

19/09/17 - 18u27 Bron: Belga

Charles Picqué zit de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor. © photo news.

In het Brussels Parlement is vannamiddag de bespreking gestart van het voorstel van gezamenlijke ordonnantie over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen. De werkgroep politieke vernieuwing van het parlement had net voor het zomerreces een akkoord bereikt over de tekst.

De bespreking gebeurt in een interparlementaire commissie van het Brussels Parlement en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die speciaal werd opgericht voor de bespreking van een aantal teksten rond goed bestuur en transparantie. De commissie wordt voorgezeten door parlementsvoorzitter Charles Picqué, die ook de werkgroep voorzat.



Het voorstel van gezamenlijke ordonnantie breidt de bestaande ordonnantie uit 2006 uit. De vorige tekst sloeg immers niet op OCMW's en organisaties die onder de bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie vallen. Daarnaast wordt het toepassingsgebied uitgebreid van de inkomsten die in het maximumbedrag van de bezoldigingen worden verrekend en vergroot de controle op de naleving ervan.



De ordonnantie is van toepassing op burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, voorzitter en raadsleden van de OCMW's. Ook de leden van bestuurs-, beheers- of adviesorganen van een gewestelijke, lokale of bicommunautaire instelling, die voor meer dan 50 procent gesubsidieerd wordt, vallen onder de wetgeving.



De bezoldiging van een openbaar mandataris mag niet hoger zijn dan 150 procent van de parlementaire vergoeding van een Kamerlid. Daarbij wordt rekening gehouden met alle bezoldigingen en vergoedingen - ook voor bijzondere functies, wedden, presentiegelden en voordelen van alle aard - voor een Europees, federaal, communautair, gewestelijk en bicommunautair of gemeentelijk kiesmandaat, een uitvoerend mandaat, een mandaat in een openbare instelling, een mandaat of functie in elke andere structuur die onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten, en afgeleide functies van deze mandaten. Indien het plafond wordt overschreden, kan de mandataris het mandaat of de functie wel nog kosteloos uitoefenen.



Binnen het Brussels Parlement wordt een cel Transparantie opgericht, die informatie verzameld over de inkomsten van alle structuren, of het nu gaat over gemeenten of om instellingen van openbaar nut (ION's). De cel gaat na of het bezoldigingsplafond van 150 procent gerespecteerd wordt. Is dat niet het geval, dan stuurt de cel het dossier door naar de Deontologische Commissie die eventuele sancties kan uitspreken bij overschrijding van het plafond of bij het verstrekken van geen of onvoldoende informatie.



Alle structuren moeten ook jaarlijks een rapport opmaken waarin ze alle vergoedingen, reizen, voordelen, ... vermelden. Dat moet worden overgemaakt aan de cel Transparantie van het parlement en gepubliceerd op de website van de gemeente, het OCMW of de organisatie. De cel stuurt de verslagen ook ter informatie door aan het Rekenhof.



In de regels is ook voorzien dat de mandatarissen ook hun privévergoedingen moeten aangeven. Dat gebeurt volgens schijven, zoals ook in het systeem van het Europees Parlement voorzien is. De mandatarissen mogen hun vergoedingen ook niet meer laten uitbetalen aan een managementvennootschap.