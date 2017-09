Staking bij chemiebedrijf Oleon

Door: Sam Ooghe

19/09/17 - 17u54 Bron: Eigen berichtgeving

Ertvelde In het chemiebedrijf Oleon in Ertvelde wordt sinds dinsdagnacht gestaakt. De nachtploeg legde spontaan het werk neer. Vakbonden en directie zitten er vanavond rond de tafel.

Er bestaat onenigheid tussen de werknemers en directie van Oleon over de verkorting van de arbeidsduur. De vakbonden willen een verkorting van de werkweek met één uur voor alle werknemers. Dat zou het bedrijf, dat volgens de vakbonden erg winstgevend is, moeten opvangen met extra aanwervingen. Zo zou de werkdruk dalen. De vakbonden eisen ook een loonsverhoging van enkele tientallen euro's voor de lagere barema's. Met name de starters zouden te weinig verdienen.



Deze ochtend leek het water tussen beide partijen nog diep. Vooral de collectieve arbeidsduurverkorting zou voor de directie onbespreekbaar zijn. Vanavond zitten vakbonden en directie dus toch rond de tafel.