Sans-papiers krijgen tot maandag om bezette hotel in Brussel te verlaten

19/09/17 - 17u51 Bron: Belga

Een deurwaarder heeft vanmorgen een ontruimingsbevel overgemaakt aan de sans-papiers die het Hotel Astrid in het centrum van Brussel bezetten. Dat zegt een woordvoerder van La Voix des Sans-Papiers, het collectief van mensen zonder papieren die het hotel sinds 13 september bezetten. De sans-papiers moeten het pand ten laatste op maandag 25 september verlaten.

De woordvoerder van La Voix des Sans-Papiers zegt ontgoocheld te zijn door de beslissing van de rechtbank. De sans-papiers hadden volgens hem gehoopt om tot na het einde van de winter in het gebouw te kunnen blijven. De sans-papiers hopen nu dat de burgemeester van Brussel, Philippe Close, met een oplossing zal komen.



De vorige eigenaar, Shoprent, baatte het hotel uit tot 29 april 2016. Nieuwe eigenaar Borealis Hotel Group diende midden juli 2016 een bouwaanvraag in om het hotel te moderniseren. Die voorziet in 100 kamers en zes appartementen. De bouwvergunning zou binnenkort worden toegekend.



Een zestigtal migranten bezetten het gebouw sinds vorige woensdag. Borealis tekende beroep aan tegen de bezetting bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De voorzitter van de rechtbank beval daarop de ontuiming van het hotel. Het bevel daartoe hangt nu aan de ingang van het gebouw. De sans-papiers hebben vijf dagen om het gebouw te verlaten.