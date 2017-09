Philippe Muyters "voelt geen extra druk" om oudere werklozen meer te activeren

Bewerkt door: ESA

19/09/17 - 18u18 Bron: Belga

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (rechts) en gedelegeerd bestuurder van VDAB Fons Leroy (links) © photo news.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) voelt "geen extra druk vanuit wat federaal beslist is" om oudere werklozen meer te activeren op Vlaams niveau. Dat verklaarde hij in de marge van de lancering van een reeks netwerkevents voor 55-plussers samen met de VDAB. "Vlaanderen is een voorbeeld voor wat het activeringsbeleid betreft van oudere werknemers."

De verwarring rond de effecten van de pensioenhervormingen van de federale regering is ook in Vlaanderen niet ongemerkt voorbij gegaan. De regeringspartijen blijven discussiëren over de maatregelen voor 50-plussers. Voorlopig verandert er niets, al moet het dossier voor N-VA later wel weer op tafel komen. De andere partijen willen juist meer inzetten op de activering van oudere werklozen vooraleer er aan de pensioenrechten wordt geraakt, iets wat vrijdag ook op de ministerraad is vastgelegd.



Muyters voelt echter geen druk vanuit de federale regering om op Vlaams niveau een tandje bij te steken in die activering. "Wij zijn daar al acht jaar mee bezig, en de resultaten mogen er zijn. Als we kijken naar de werkzaamheidsgraad, is die zeer positief geëvolueerd", meent Muyters. "Wij doen gewoon verder met de acties waar we al mee bezig waren. Ik voel geen extra druk door wat federaal is beslist. Ik denk dat Vlaanderen een voorbeeld is voor activeringsbeleid."



De minister benadrukt wel dat het "altijd beter kan", en stelt dat er ook recent nog nieuwe maatregelen getroffen zijn. Zo zijn er de 'netwerkevents' voor 55-plussers met arbeidsbemiddelingsdienst VDAB en komt er in de loop van 2018 ook een premie voor 45-plussers die vanuit werkloosheid een eigen zaak beginnen. "Die premie loopt 2 jaar, is afbouwend, en moet die mensen de kans geven om een cliënteel op te bouwen", klinkt het.



De minister kwam tot slot nog terug op een cijferdiscussie met zijn federale collega Kris Peeters (CD&V). Muyters stelde afgelopen vrijdag dat 43 procent van de Vlaamse werkloze 50-54-jarigen op korte termijn een nieuwe job vindt, maar de CD&V-minister zag die cijfers minder rooskleurig. "De cijfers van de VDAB die ik heb duiden erop dat 50-55-plussers een kans hebben van 35 à 40 procent", benadrukt Muyters. "Maar ik ga niet aan cijferfetisjisme doen. Ik wil ervoor zorgen dat we er alles aan doen om die 50-plussers aan het werk te krijgen. Wie goeie ideeën heeft, is welkom bij mij of bij de VDAB, maar laat mij heel duidelijk zijn: dit is een beleid dat we al 8 jaar voeren."