Groen vraagt zich af of aanpak Francken in Maximiliaanpark wel wettelijk is

19/09/17 - 17u07 Bron: Belga

© photo news.

Groen stelt zich "ernstige vragen" bij de wettelijkheid van de Soedanese identificatiemissie in ons land, die op uitnodiging van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) de Soedanezen in het Brusselse Maximiliaanpark en aan het Noordstation moet identificeren. De partij is bezorgd om de samenwerking met een "dictatoriaal regime". De fractie Ecolo-Groen vraagt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie om tekst en uitleg in de commissie Binnenlandse Zaken.

De Soedanese "identificatiemissie" is sinds gisteren in het land. Bedoeling is dat de officiële delegatie uit Khartoem haar landgenoten in de hoofdstad identificeert. De Soedanezen zijn ook bereid om de nodige reisdocumenten af te leveren om de illegale Soedanezen terug te laten keren naar hun thuisland.



Groen stelt zich ernstige vragen bij die aanpak, en wil ook meer weten over de identiteit van de Soedanese ambtenaren die de identificatiemissie uitvoeren. Volgens experten bestaat immers de kans dat er wordt samengewerkt met de Soedanese geheime politie. Groen wil weten wat daar van aan is. "Zijn ze gescreend door de Staatsveiligheid? Maken ze deel uit van de geheime dienst? Welke is de wettelijke basis van de samenwerking? Deze vragen zijn pertinent en verdienen zo snel mogelijk antwoord in het parlement", zegt Kamerlid Wouter De Vriendt.



De fractie vraagt dan ook tekst en uitleg van staatssecretaris Francken in de commissie Binnenlandse Zaken.



"Dat uitzettingen gebeuren aan het handje van de geheime politie, is ongezien. België schuift zijn geweten opzij om vluchtelingen buiten te houden. Francken overschrijdt keer op keer de rode lijn, die van onze waarden en onze mensenrechten. Dat moet stoppen", besluit De Vriendt.