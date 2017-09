Fietser (13) zwaargewond nadat hij onder auto belandt

Door: Sander Bral, hr

19/09/17 - 16u25 Bron: Eigen berichtgeving

© De Roeck.

Mortsel In Mortsel is een 13-jarige fietser zwaargewond geraakt toen hij onder een auto terechtkwam.

Het verkeersongeval gebeurde deze namiddag in Mortsel. Ter hoogte van het kruispunt van de Antwerpsestraat en de Krijsbaan is een kind van 13 jaar op de fiets onder een wagen terecht gekomen. Het kind en de bestuurder hadden allebei groen licht toen ze het kruispunt wilden oversteken. De bestuurder had het kind wellicht niet gezien wanneer hij de afslag naar rechts wilde nemen. Een aanrijding was niet meer te voorkomen. Hulpdiensten moesten ter plaatse komen om het kind zwaargewond naar het ziekenhuis te brengen. Het slachtoffer is niet in levensgevaar.