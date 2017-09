"Nadat hij mij bedroog, had ik geen geld meer voor advocaat": Maria (80) pleit zelf in rechtbank

Door: Jelle Houwen

"Mijn vordering heb helemaal zelf opgesteld", vertelt Maria. © Jelle Houwen.

Pittem/Brugge De 80-jarige Maria Demeyer uit Pittem gooide hoge ogen vandaag in de rechtbank van Brugge. Als slachtoffer van een Nederlandse oplichter, kwam ze zelf haar zaak bepleiten. "Een dure advocaat? Daar heb ik geen geld voor. Wat ik niet wist, heb ik opgezocht op internet."

Alle andere slachtoffers lieten zich bijstaan door een advocaat om het dikke dossier van de talrijke oplichtingen door te nemen. Maar niet deze kranige bejaarde. "Nadat ik bedrogen werd, had ik er het geld niet meer voor", vertelt Maria. "En dus deed ik het maar zelf. Elke keer die man voor de raadkamer moest verschijnen om te beslissen over zijn aanhouding, ben ik gekomen. En ik ging het dossier ook zelf meermaals inlezen. Daarvoor kwam ik altijd vanuit Pittem naar Brugge. En ook mijn vordering heb ik nu zelf opgesteld. Waarom niet? Mijn broer studeerde ooit voor rechten en hielp wat. En wat ik niet wist, zocht ik op via internet. Zo was ik goed voorbereid." Lees ook Ruzie bij 'Sky Is The Limit': "Dave gaat rondbazuinen dat ik een overspelige homo ben"

Minderwaardige potten en pannen In de zaak staat een vijftiger uit Nederland terecht omdat hij in heel ons land 31 slachtoffers maakte via zwendel met potten, pannen en bestek van bedenkelijke kwaliteit. "Hij zocht telkens bejaarden uit die hij opwachtte na een supermarktbezoek of aan huis bezocht", schetste de procureur. "Hij won hun vertrouwen door hen te polsen naar hun favoriete keukenmerk en speelde daar op in. Met mooie verkooppraatjes en brochures kon hij aandringen om zijn rommel te kopen. Alsof dat nog niet genoeg was, lichtte hij hen ook op bij de betaling. Meestal gebeurde dat met de kaart via een mobiele terminal. Hij tikte het bedrag zelf in, tikte er vaak een nulletje bij of deed de betaling tweemaal omdat de eerste keer niet gelukt was. Ik vraag drie jaar cel." Martinus V. maakte zo tienduizenden euro's buit en liet zijn slachtoffer achter met Chinese rommel. Hij werd in Knokke opgepakt nadat Wordline de politie op de hoogte bracht van de zwendel. De man vraagt zelf de vrijspraak. Hij heeft het over een vrije markteconomie waarbij hij zoveel mag vragen als hij wil. Hij ontkent het bedrog met de bankkaarten.