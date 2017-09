Affichering van tarieven bij huisarts en tandarts komt er niet

kv

19/09/17 - 16u57 Bron: Belga

© thinkstock.

De verplichte affichering van de meest courante tarieven bij huisartsen en tandartsen komt er voorlopig niet. Het voorstel is vanmorgen weggestemd in de Kamercommissie Volksgezondheid. Kamerlid Karin Jiroflée (sp.a), die het voorstel indiende, reageert teleurgesteld. "Op restaurant bekijk je toch ook eerst het menu om te weten wat het je ongeveer gaat kosten? Maar bij de arts mag je dat blijkbaar niet weten", zegt ze.

"Ik kan alleen maar vaststellen dat de patiënt bij deze meerderheid steeds weer aan het kortste eind trekt." Karin Jiroflée (sp.a)

De argumenten waarmee het voorstel vanochtend werd gekelderd noemt Jirfolée "te gek voor woorden." "Het zou te ingewikkeld worden voor de patiënt, die zou zijn weg niet meer vinden in het doolhof van tarieven, we zouden mensen angst aanjagen, en zo ging dat maar door. De meerderheid verkiest onduidelijkheid boven een transparant tarief in de wachtkamer van huisarts en tandarts. Wie kan hier in 's hemelsnaam tegen zijn?", klinkt het verontwaardigd.



De affichering van tarieven is nochtans "meer dan nodig", menen ze bij sp.a. "Door de besparingen van minister De Block (Volksgezondheid, Open Vld, red.) is bijvoorbeeld het aantal kinesisten dat de wettelijke tarieven niet volgt verdubbeld. Bovendien bleek eerder uit studies van zowel de christelijke als de socialistische mutualiteit en Test-Aankoop dat ook verbonden artsen en andere zorgverstrekkers al eens supplementen durven aanrekenen. Door hen te verplichten transparant te zijn moet dit onmogelijk worden", zegt Jirofleé.



Ze benadrukt ook dat het voorstel positief onthaald werd door patiëntenverenigingen. "Ik kan alleen maar vaststellen dat de patiënt bij deze meerderheid steeds weer aan het kortste eind trekt", besluit ze.