Voormalige Hasseltse advocaat staat terecht voor verduistering van minstens 860.000 euro

KVE

19/09/17 - 16u56 Bron: Belga

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft deze namiddag de agenda samengesteld voor het proces van de voormalige advocaat P. R. uit Hasselt, die minstens 860.000 euro zou hebben verduisterd. Hij zou geld hebben laten verdwijnen van ongeveer zestig mensen voor wie hij als schuldbemiddelaar of curator optrad. Het proces ten gronde wordt op 25 mei 2018 gevoerd.

De bal ging in de maand juli 2014 aan het rollen. P. R. beheerde de rekeningen van tientallen cliënten, maar sluisde geld door naar zijn eigen rekening. Ook in zijn hoedanigheid van curator wist hij zich te verrijken. Hij misleidde de rechtbank van koophandel met vervalste verslagen, waarmee hij liet uitschijnen dat gefailleerden minder activa hadden dan er in werkelijkheid waren.



De 51-jarige P. R. was samen met zijn twee raadslieden aanwezig op de inleidingszitting. Aan de zijde van de burgerlijke partij stonden er minstens twintig advocaten en een zestiental gedupeerden. De rechtbankzetel met drie rechters stelde een agenda op voor de conclusietermijnen in de aanloop naar het proces op 25 mei.



P. R. werd na een tuchtonderzoek als advocaat geschorst door de balie Limburg. Die stelde zich dinsdag burgerlijke partij. In de dossiers waarin P. R. als schuldbemiddelaar of als curator optrad, moesten immers vervangers worden aangeduid en dat bracht de nodige kosten met zich mee.



De beklaagde wordt op strafgebied verdedigd door meester Raf Verstraeten.