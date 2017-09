Na maandenlange discussie: kraken wordt strafbaar

SPS

Kraken wordt strafbaar. Het bezetten van andermans bewoond pand zal onmiddellijk strafbaar zijn, door een uitbreiding van het begrip "woonstschennis". De politie kan dan meteen tussenkomen en de krakers verwijderen, zegt N-VA-Kamerlid Sophie De Wit.

Daarnaast wordt ook het kraken van onbewoonde panden verboden, mits er een klacht is van de eigenaar. Voordien kon de eigenaar enkel via een procedure voor de vrederechter de uitzetting van de krakers bekomen, maar dat kon zeer lang aanslepen. In de toekomst zal de procureur des Konings op korte termijn een uitzettingsbevel kunnen afleveren en wordt ook de burgerlijke procedure versneld. Op die manier kan er daadkrachtiger en sneller opgetreden worden tegen deze flagrante inbreuken op het eigendomsrecht.



"De talrijke voorbeelden in de media - onlangs nog van het gekraakte Astridhotel in Brussel - tonen aan dat deze wetswijziging dringend nodig was", zegt De Wit. "Ondanks de tegenwerking van de oppositiepartijen en maandenlange discussie, zijn we blij dat het kraken nu eindelijk strafbaar wordt."