Al meer dan 40.000 mensen willen dat TOPradio blijft

FT

19/09/17 - 15u32

"TOPradio moet blijven", klinkt het. Al is de radiozender niet van plan naar de Raad van State te trekken tegen de beslissing. © Facebook.

Radio Na 22 trouwe dienstjaren, is het verhaal ten einde voor TOPradio. De radiozender die vooral jongeren kan bekoren met dancemuziek, krijgt geen licentie meer van minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). Velen vinden die keuze onbegrijpelijk: een online petitie werd al door 40.000 mensen getekend.

Het nieuws kwam hard aan bij oprichter Bruno Heyndrickx, die al sinds 1995 onlosmakelijk verbonden is aan TOPradio. Vanaf volgend jaar is er geen toekomst meer voor de radiozender, die het altijd wel moeilijk gehad heeft om te concurreren met de grote zenders, "maar mee de dancewave rond Tomorrowland op gang heeft gebracht". 160.000 wekelijkse luisteraars en tien personeelsleden verliezen plots hun houvast.



Vorige week vrijdag werd uiteindelijk beslist vier andere zenders een licentie te geven. Het gaat in de eerste plaats om SBS, dat een generalistische radio mag opstarten. De Vrije Brugse Radio Omroep mag een station beginnen met Vlaamse en Nederlandstalige muziek. Ook B.G. Consulting, het bedrijf achter Stadsradio Vlaanderen, en CFM, bekend van Hit FM, mogen aan de slag. Heyndrickx vindt de keuzes onbegrijpelijk. "Het was een beauty contest, waar lege dozen zonder rendabele toekomst voorrang hebben gekregen", reageerde hij bij De Morgen.



Dat Gatz een verkeerde keuze heeft gemaakt, vinden ook de 40.000 ondertekenaars van een petitie die nu al een weekje online staat. "Give us your love door onze petitie te tekenen", klinkt het bij TOPradio. Zij weten nog niet of ze de beslissing zullen aanvechten bij de Raad van State.