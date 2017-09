Door: redactie

19/09/17 - 13u45 Bron: vtmnieuws.be

video

Mogen we nu eigenlijk aardappelen en pasta eten of niet? En wat met olijfolie? Het antwoord vinden we vanaf vandaag in de nieuwe voedingsdriehoek, die gelanceerd wordt door het Vlaams Instituut Gezond Leven. Opvallend: de nieuwe voedingsdriehoek staat - letterlijk - op zijn kop en er komt een aparte bewegingsdriehoek.