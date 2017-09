Fles wijn die man in coma deed belanden "vol MDMA en methanol"

FT

De fles witte wijn die drie inwoners van het Waalse Gembloers zaterdag dronken, bevatte een zeer grote hoeveel synthetische drugs (MDMA) en een belangrijke dosis methanol. "Een explosieve cocktail voor het menselijke lichaam", zo verklaarde de procureur van Namen na analyses door een expert. De drie raakten geïntoxiceerd.

Het parket van Namen riep kopers van de wijn op tot de grootste voorzichtigheid. Het betreft flessen witte Italiaanse wijn 'Piedmonte Cortese' (75 cl) van het type Solbri, die tegen 3,50 euro werden verkocht in de Fin Shop van de FOD Financiën in Gembloers.



"Gezien de analyses, kan men de vraag stellen of deze fles wel witte wijn bevatte", aldus de procureur van Namen, Vincent Macq. Het parket heeft een onderzoek geopend en het Federaal Voedselagentschap (FAVV) is op de hoogte gebracht.



De drie raakten zaterdagavond geïntoxiceerd. Twee slachtoffers vertoonden spasmen en bloeddrukval. Een derde persoon werd tot gisteren, maandag, in een kunstmatige coma gehouden. Er wordt nog onderzoek verricht op een fles rode wijn die het koppel eveneens kocht.



De fles witte wijn was afkomstig van een postpakket en kan deel uitmaken van een groter lot dat mogelijk betrokken was in een drugsdeal. De fles werd verkocht in de Fin Shop van de federale overheidsdienst Financiën, waar in beslag genomen goederen en niet-afgehaalde goederen van postpakketten worden verkocht.