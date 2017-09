Drie gewonden bij ontploffing in Borgerhout, hulpdiensten bekogeld met eieren

Patrick Lefelon, hr

19/09/17 - 14u35 Bron: Eigen berichtgeving

© De Roeck.

Borgerhout Bij een ontploffing in een garage in de Somméstraat in Borgerhout zijn deze namiddag drie mensen zwaargewond geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, ontstond er herrie met de talrijk opgekomen buurtbewoners. De politie en brandweer werden bekogeld met eieren. Door tussenkomst van oudere buurtbewoners keerde de rust snel weer terug.