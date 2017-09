Zware vechtpartij in Aalst krijgt staartje: klacht tegen politie voor dubbel schuldig verzuim

Tim Van Damme; Rutger Lievens

19/09/17 - 14u11

De 43-jarige Mario Diaz Martinez probeerde afgelopen weekend tussen te komen in een gevecht in de Aalsterse uitgangsbuurt, maar werd bewerkt met boksijzers. © Tim Van Damme.

aalst Over de gruwelijke vechtpartij afgelopen weekend in Aalst, is nog lang niet alles gezegd. Een 43-jarige man werd er zaterdagochtend in de uitgangsbuurt zwaar toegetakeld door een groep tieners. Volgens de broer en de vader van het slachtoffer deed de politie te weinig. Hun advocaat heeft klacht ingediend bij Comité P.

Burgemeester Christoph D'Haese belooft dan wel een grondig onderzoek, maar probeert de feiten te minimaliseren Raadsman Jeroen D'Hondt De 43-jarige Mario Diaz Martinez werd afgelopen weekend in elkaar getimmerd door enkele tieners. De daders maakten gebruik van boksijzers en zetten het op een lopen toen de politie ter plaatse kwam. Het slachtoffer probeerde tussen te komen in een gevecht om een minderjarige jongen te helpen, maar moest dat zwaar bekopen. Hij liep een gebroken neus en dubbele kaakbeenbreuk op en ligt nog altijd in het ziekenhuis.



Volgens de broer en de vader van het slachtoffer maakte de politie verschillende fouten. Zo zou er naar verluidt geen ambulance opgeroepen zijn en werd het slachtoffer voorgesteld naar huis te gaan en pas daags nadien klacht neer te leggen. De broer van de 43-jarige Mario Diaz Martinez wees de politieagenten minstens vier daders aan, maar ook daar zou geen gevolg aan gegeven zijn. Lees ook Veertiger zwaar in elkaar geslagen nadat hij tussenkomt in vechtpartij: "Politie liet daders lopen"

