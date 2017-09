Door: redactie

19/09/17 - 13u40 Bron: vtmnieuws.be

video

Een Waalse man ligt in coma na het drinken van Italiaanse wijn die hij had gekocht in de Fin Shop, waar de overheid in beslag genomen goederen verkoopt. Volgens een eerste analyse zat de wijn vol amfetamines. Het parket van Namen onderzoekt de zaak. Dat meldt RTL-TVI.