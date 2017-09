Door: redactie

19/09/17

In de nabijheid van Oostende is een Duitse duikboot gevonden uit de Eerste Wereldoorlog. Dat laten de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé en en duiker Thomas Termote weten. Wetenschappers vermoeden dat er 23 overleden bemanningsleden aan boord zijn. Uit 11 sites van gezonken U-boten in het Belgische zeegebied, verkeert deze U-boot in de beste bewaringstoestand.