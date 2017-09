Agenten vrezen besmetting met tbc of schurft bij acties in Maximiliaanpark

Bewerkt door: ESA

Zowat 100 tot 150 agenten hebben het risico gelopen op besmetting met tuberculose of schurft bij acties in en rond het Maximiliaanpark. Dat stelt de politievakbond ACOD in Het Nieuwsblad en het wordt bevestigd aan Belga. Er zijn onder de agenten evenwel nog geen klachten gemeld.

Na de eerste identificatieacties in en rond het Brusselse park kwam het bericht dat er mogelijk gevallen van schurft en tuberculose waren bij de migranten. Nu zijn de agenten bang dat ook zij getroffen zouden zijn door de overdraagbare ziektes.



De betrokken agenten zijn onder het toezicht van een geneesheer geplaatst, maar de incubatietijd loopt nog en dus is er nog geen besmetting vastgesteld.



"Als zich zoiets voordoet is er natuurlijk eerst een paniekreactie en is iedereen besmet. Wij willen dat in de juiste context plaatsen", zegt ACOD-vakbondsman Marc Duplessis. "Wat we wel al kunnen doen is duidelijk: een betere voorbereiding en preventiemiddelen zoals een mondmasker, handschoen en kledij."



Die maatregelen zijn ook meteen genomen door de politie, nadat de vermoedens van tbc en schurft opdoken. Er is nu ook altijd een dokter aanwezig om de situatie in te schatten en de agenten gerust te stellen.