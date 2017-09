Door: redactie

Door lekken in het Vlaamse waterleidingnet gaat er elke dag 180 miljoen liter drinkwater verloren. Dat blijkt uit een rapport van Aquaflanders. Het verlies loopt op tot een virtuele waarde van 280 miljoen euro per jaar, geld dat de drinkwatermaatschappijen via werkingskosten doorrekenen op de waterfactuur zegt Vlaams Parlementslid Rob Beenders (sp.a).