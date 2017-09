"Mannen verkiezen juffrouw om hen te bedienen": vacature voor 'gemotiveerde meisjes' dreigt bakker zuur op te breken

Door: Valentijn Dumoulein

19/09/17 - 13u36 Bron: Eigen berichtgeving

Izegem Een vacature voor 'gemotiveerde meisjes' op de website van zijn zaak, dreigt bakker Jan Dierickx-Visschers uit Izegem zuur op te breken. Iemand nam aanstoot aan de omschrijving en diende klacht in bij het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Daar oordelen ze dat de vacature in strijd is met het discriminatieverbod in de genderwet.

'Mannelijke klanten verkiezen juffrouw' De bakker legt zich er echter niet zomaar bij neer en trekt in een open brief fel van leer. "Ik heb mij nog nooit schuldig gemaakt aan discriminatie of ongelijkheid der geslachten of om het even wat", reageert hij. "Er hebben hier al jongens in de winkel gestaan, maar die konden niet zo goed aarden tussen de andere verkoopsters. Meestal overhalen vriendinnetjes elkaar om hier te komen werken. Er hebben ook al mensen van een andere nationaliteit bij mij gewerkt en gesolliciteerd. Als ondernemer sta ik in voor mijn zaak, en zie ik op zondagmorgen ook het meeste mannen in mijn bakkerij. Die verkiezen meestal een juffrouw om hen te bedienen. Jongens op zondagmorgen geven geen meerwaarde aan de verkoop. Langs bepaalde wegen zie je ook borden waar nieuwe diensters gevraagd worden. Wordt daarvoor dan ook een klacht ingediend?"