"Demente bejaarden worden vastgebonden in rusthuis": Vandeurzen stuurt zorginspectie

SPS

19/09/17 - 13u06 Bron: Belga

© thinkstock.

Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen heeft een team van de Zorginspectie naar het woon- en zorgcentrum Sint-Medard in Wijtschate gestuurd. De VRT meldt vandaag dat daar een loopje wordt genomen met het welzijn van de bewoners.

Volgens getuigen wordt er in Wijtschate bespaard op onder meer medisch materiaal, bedlinnen en onderhoud. Sommige demente bewoners zouden zijn opgesloten in hun kamer of vastgebonden in hun bed.



"Dit bericht komt als een donderslag bij heldere hemel", is te horen bij het kabinet-Vandeurzen. "Over het bewuste WZC is vorig jaar maar één klacht binnengekomen. Dat is eerder weinig."



De minister heeft daarom de Zorginspectie naar West-Vlaanderen gestuurd. Die zal dinsdag nog een verslag opmaken, waarna de directie van Sint-Medard haar visie mag geven. "Daarna wordt een remediëringsplan opgesteld, dat door het Agentschap Zorg en Gezondheid wordt opgevolgd", is te horen. In het allerslechtste geval kan de procedure tot sluiting leiden.