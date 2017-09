Honderden Iraniërs naar VK gesmokkeld via Belgische hotels en (vakantie)woningen

Bewerkt door: ADN

Het Antwerpse gerecht voert een onderzoek naar een bende mensensmokkelaars die allicht honderden Iraanse burgers onderbracht in privéwoningen, hotels en vakantiewoningen in België om hen vervolgens met valse papieren naar het Verenigd Koninkrijk te laten afreizen. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis vandaag en het Antwerpse parket bevestigt het nieuws. Vorige week werden elf verdachten naar de correctionele rechtbank verwezen.

Het onderzoek loopt al sinds juni 2016. De slachtoffers betaalden tot 10.000 euro per persoon en werden via luchthavens in Turkije en Cyprus naar West-Europa geloodst. Ze kregen vervalste identiteitsbewijzen of papieren van personen die op hen leken. In ons land werden ze onder meer ondergebracht in vakantiewoningen van Sunparks, om vervolgens via de luchthavens van Brussel, Düsseldorf of Rotterdam naar het Verenigd Koninkrijk te trekken.



In samenwerking met de Cypriotische, Duitse en Griekse autoriteiten werden verschillende verdachten gevat. Het gaat volgens het parket onder meer om de vermoedelijke leiders van de organisatie: twee Iraniërs die in Griekenland en Cyprus aangetroffen werden en inmiddels uitgeleverd zijn aan ons land. In België werden in november vorig jaar al vijf verdachten aangehouden na huiszoekingen in Zwijndrecht, Aartselaar, Hoboken en Elsene.