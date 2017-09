Unieke duikboot uit WO I voor onze kust aangetroffen, 23 lichamen nog aan boord

TVA/SPS

In de Noordzee, in de nabijheid van Oostende, is het wrak gevonden van een Duitse duikboot uit de Eerste Wereldoorlog. Meer dan waarschijnlijk zijn de lichamen van alle 23 bemanningsleden nog aan boord.

Kort voor de zomer wezen onderwaterscans uit dat er mogelijk een duikboot in de nabijheid van Oostende lag. Die plaats werd bedoken en het onderzoek wees uit dat het om een Duitse boot gaat van het type UB-II. De boot ligt op stuurboordkant op de bodem van de zee.



Bijzonder is dat het wrak met een lengte van 27 meter en een breedte van 6 meter quasi intact is. Het is met voorsprong het best bewaarde wrak van dit type. Enkel het voorschip ontbreekt een tweetal meter, maar de torpedobuizen steken daar wel nog uit het wrak. Even uniek is dat alle luiken nog gesloten zijn, wat enerzijds erop wijst dat het wrak nog niet eerder ontdekt is geweest en anderzijds aantoont dat de 23 bemanningsleden nog in het wrak zitten.



Om welke type duikboot het precies gaat, is nog onduidelijk. Het kan gaan om de UB-27, de UB-29 of de UB-32. De Flandern Flotille bestond uit 19 gelijke duikboten waarvan er 15 vijftien gezonken zijn. Dit is de elfde vondst in de Noordzee. Er zal binnenkort gezocht worden naar bevestiging. Ondertussen zijn de lijsten van de bemanningsleden al opgevraagd, dus van zodra er bevestiging komt, zullen de 23 vermisten gekend zijn. Dat is nog nooit gebeurd bij een dergelijke vondst in de Noordzee.



Hoe de boot gezonken is, is nog onduidelijk, maar de schade aan de boeg wijst erop dat een ontploffing van een contactmijn aan de bovenzijde van de duikboot aan de oorzaak kan liggen. Waar de duikboot precies is gevonden, willen de wetenschappers en de gouverneur niet kwijt. Dit om avonturiers tegen te gaan. Inmiddels is de Duitse ambassade ingelicht en wordt er ook een dossier opgemaakt om het wrak te beschermen.