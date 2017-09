Stal van kippenboer brandt al voor tweede keer in vier jaar volledig uit

Tim Van der Zeypen

19/09/17 - 09u04

O-L-V-Waver In Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Antwerpen) is gisteravond brand uitgebroken in de stal van een kippenkwekkerij. De schade is groot, maar er waren geen kuikens aanwezig. Die zouden pas vandaag arriveren.

Het vuur werd opgemerkt door de eigenaar van de kippenkwekkerij zelf. De brandweerzone Rivierenland kwam massaal ter plaatse. "Bij onze aankomst woedde het vuur hevig. Er werden meteen pompwagens bijgeroepen om het vuur zo snel mogelijk onder controle te krijgen", zegt brandweerkapitein Tim Jacobs. De brandweer kreeg het vuur uiteindelijk onder controle maar de stal van ruim 1.000 vierkante meter kon niet meer gered worden. Het hooi, de stro en isolatiemateriaal deed het vuur razendsnel verspreiden.



De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Omdat het dak uit oude golfplaten bestaat, werd gevreesd voor asbest. De burgemeester werd op de hoogte gebracht, de brandweer ondernam de nodige veiligheidsvoorschriften en stuurde meetploegen op pad om de mogelijke asbestneerslag in kaart te brengen.



Bij de brand raakte niemand gewond. De stal stond leeg en de kuikens zouden normaal pas vandaag arriveren. Pijnlijk voor de uitbater is dat het al de tweede keer in vier jaar tijd is dat er brand uitbrak in zijn stal. Net zoals nu stond de stal in 2014 ook leeg. Toen was een vermoedelijke kortsluiting aan een verwarmingstoestel de oorzaak van de brand. Of dat ook nu het geval is, zal verder onderzoek moeten uitwijzen.