Stal bij kippenboer uitgebrand

19/09/17 - 09u04

O-L-V-Waver In Onze-Lieve-Vrouw-Waver (Antwerpen) is gisteravond brand uitgebroken in de stal van een kippenkwekkerij. De schade is groot. Op het moment dat de brand uitbrak waren er geen kuikens aanwezig. Die zouden pas vandaag arriveren.