Ons land organiseert in 2019 zevende Wereldcongres tegen de doodstraf

19/09/17 - 05u46 Bron: Belga

Veiligheidspersoneel op het dak van het VN-hoofdkwartier in New York aan de vooravond van de 72e Algemene Vergadering. © afp.

Ons land zal in februari 2019 het zevende Wereldcongres tegen de doodstraf organiseren. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vandaag aangekondigd in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Een vijftigtal lidstaten van de internationale organisatie gingen er een verbond aan voor een foltervrije handel.