Kleuter met vastgeplakte handen in 'strafstoel'

Door: redactie

19/09/17 - 05u00

© thinkstock.

Een Antwerpse kinderverzorgster riskeert acht maanden cel omdat ze een kleuter onterend heeft behandeld. Het jongetje van 3 werd in de naschoolse opvang op de strafstoel gezet. Zijn handjes werden met brede verhuisplakband bij mekaar gekleefd.

Zo moest de kleuter een tijdje blijven zitten, terwijl de andere kinderen in zijn buurt zaten te spelen. Het voorval werd door een ander personeelslid opgemerkt en aan de directie gemeld. De verzorgster werd op staande voet ontslagen.



"De ouders werden pas dagen later ingelicht", zegt advocaat Ben Crosiers, die hen bijstaat. "De kinderverzorgster zelf blijft de feiten ontkennen en beweert dat de kinderen zelf met die plakband hebben gespeeld. Dat is extra pijnlijk voor de ouders."



Een andere kinderverzorgster van dezelfde opvang riskeert zes maanden cel omdat ze de vinger van een kindje met doorzichtige plakband vastplakte aan zijn neus. Zo zou het kindje, dat in z'n neus had gepeuterd, inzien dat hij moeilijk met kindjes kon spelen als hij maar één hand vrij had. De verzorgster gaf de feiten toe. De rechter doet over een maand uitspraak. (PLA)