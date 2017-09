Ook zoon (18) van haatimam Verviers land uit gezet

DIETER DUJARDIN EN ISOLDE VAN DEN EYNDE

19/09/17 - 05u00

© photo news.

Na de beruchte haatimam van Verviers, wil Theo Francken (N-VA) nu ook diens zoon het land uitzetten. De 18-jarige Nederlander, die momenteel in een jeugdgevangenis zit, dook vorige zomer op in een filmpje waarin hij oproept om christenen te doden.

De familie van El Alami Amaouch, de gewezen imam van Dison (Verviers), vindt een taaie klant in Francken (N-VA). Nadat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie eerder al de verblijfsvergunning van de haatprediker zelf introk, heeft hij nu hetzelfde gedaan met die van diens 18-jarige zoon.



En dit op basis van de nieuwe Vreemdelingenwet, die het toestaat om EU-burgers uit te wijzen om redenen van nationale veiligheid. En die ­redenen zijn er, volgens de N-VA'er. "We ­hebben voldoende indicaties van onze ­veiligheidsdiensten dat het dossier zwaar genoeg weegt", zegt hij.



Alles is te herleiden tot een filmpje dat vorig jaar online verscheen. Daarop is te zien hoe de jonge moslim door Verviers loopt en er oproept om christenen te doden. "Oh Allah, verneder en vernietig de aanbidders van afgoden. Oh Allah, roei de ­hatelijke christenen uit. Dood hen allemaal en laat er geen enkele over", klinkt het.



Wat gebeurt er nu staatssecretaris Francken de zoon van de haatimam ook laat uitzetten? Welke rechten heeft hij nog? Lees het hele verhaal in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken gratis!