Nieuw voorstel Schauvliege: Onteigend? 100 procent geld terug

ISOLDE VAN DEN EYNDE

19/09/17 - 05u00

© BELGA.

Wanneer de overheid van je bouwgrond open ruimte wil maken, moet je vergoed worden met de volledige prijs die de grond nu waard is. Daarvoor legt Joke Schauvliege een voorstel op de regeringstafel. Ze roept op die noodzakelijke horde te nemen voor een betonstop tegen 2040.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft haar ­instrumentendecreet klaar dat - zoals de naam het zegt - instrumenten bevat om de ruimtelijke ordening van ­Vlaanderen aan te pakken. Daarin voert ze onder meer aanpassingen door aan de planschade, of de vergoeding die je krijgt wanneer de overheid van je bouwgrond open ruimte wil maken.



Vandaag krijg je 80% van de prijs die je er ooit voor betaalde. Dat moet naar 100% van de werkelijke waarde. Maar het mes snijdt aan twee kanten. "Wanneer jouw stuk grond door een ­bestemmingswijziging plots bebouwd kan worden, maak je winst. Maar de heffing op die meerwaarde - die je ­vandaag ook al betaalt - trekken we op", aldus de minister.



Ruilen

Daarnaast maakt Schauvliege het mogelijk om gronden en de ontwikkelingsrechten van gronden te ruilen. ­Vandaag kunnen landbouwers daar al een ­beroep op doen, maar ook andere ­eigenaars zouden hun bouwgrond op het platteland moeten kunnen inwisselen tegen een perceel dichter bij de stad. "Of een projectontwikkelaar kan zijn ontwikkelingsrecht voor een perceel op het platteland ruilen voor bijvoorbeeld een extra verdieping van een bouw­project in de stad."



Schauvliege hoopt de Vlaming zo te overtuigen om meer in stads- en dorpskernen te gaan wonen.



