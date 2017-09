Door: redactie

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) beseft dat rekeningrijden gevoelig ligt. Maar hij is voor, en hij laat onderzoeken of Vlaanderen het alvast kan invoeren. Maar het is de volgende Vlaamse regering die moet beslissen of rekeningrijden er al dan niet komt.