Helft meer studenten heeft studentenjob

18/09/17

Vandaag is in veel hogescholen het academiejaar gestart. En voor veel studenten is dat ook de start van het werkjaar. Want meer en meer studenten werken tijdens het academiejaar. Het aantal is sinds 2004 zelfs verdubbeld. In 2004 werkte slechts dertig procent van de studenten tijdens het studentenjaar. Dit jaar is dat 58 procent. Studenten verdienen zo gemiddeld 2.030 euro per jaar en ze doen een pak werkervaring op. De grote reden voor die grote stijging? De wetgeving is soepeler, waardoor studenten op kalmere dagen enkele uren kunnen bijklussen. En ze stellen meer hun eigen studiejaar samen, waardoor ze soms een periode weinig les hebben.