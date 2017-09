Tim Van Damme

In Aalst is deze avond een woning uitgebrand. Rond 18.15 uur merkte een passant in Park de Blieck brand op in een woonhuis. De man alarmeerde de hulpdiensten en haalde de buren, een ouder echtpaar, uit hun woning. De brand begon in de keuken maar kon zich snel verspreiden. De bewoonster van het huis, een vrouw van Afrikaanse origine, kon zichzelf en haar kind in veiligheid brengen. Zij krijgen vandaag nog een noodwoning van de stad toegewezen.