Op deze luchthavens annuleert Ryanair vluchten: Charleroi bij grootste slachtoffers

Fien Tondeleir

18/09/17 - 18u15

De getroffen vluchten vertrekken veeleer van de grotere Europese luchthavens en die waar meerdere vluchten per dag vertrekken naar een en dezelfde bestemming, waaronder Charleroi. © Photo News.

Ryanair ligt onder vuur nadat het bekend maakte dagelijks veertig tot vijftig vluchten te schrappen omwille van een gebrek aan personeel. Negen luchthavens worden getroffen tot en met 31 oktober. Daar hoort ook Charleroi bij. Ryanair heeft inmiddels een gedetailleerde lijst gepubliceerd van welke vluchten geschrapt worden.

De getroffen vluchten vertrekken veeleer van de grotere Europese luchthavens en die waar meerdere vluchten per dag vertrekken naar één en dezelfde bestemming. Het gaat om Barcelona, Brussels South (waar dertien Ryanairvliegtuigen gestationeerd zijn), Dublin, Lissabon, London Stanford, Madrid, Milaan (Bergamo), Porto en Rome Fiumicino. Dat heeft Ryanair deze vooravond zelf bekendgemaakt. "De geannuleerde vluchten die ingepland staan van 21 september tot en met 31 oktober, vertrekken van de grootste Europese luchthavens. En dat vooral om getroffen reizigers een maximum aan alternatieven te bieden", klinkt het bij de luchtvaartmaatschappij. "Zo vliegen we bijvoorbeeld meermaals per dag van Rome naar London. Het kan dus goed zijn dat één van die dagelijkse vluchten geschrapt wordt. Het maakt het voor passagiers op die manier makkelijker om een andere vlucht te boeken." De volledige lijst met geannuleerde vluchten zal vandaag nog op de website van Ryanair verschijnen. Klanten die door de annuleringen getroffen worden, zullen per mail een lijstje krijgen met alternatieve vluchtdata en details over hoe ze een schadevergoeding kunnen aanvragen. (lees onder de foto verder)

Slechts twee procent

We zijn ervan overtuigd dat we de overgrote meerderheid (75 procent) op dezelfde dag nog óf de dag daarop een alternatieve vlucht kunnen aanbieden Michael O'Leary (topman Ryanair)

Ook verontschuldigt Ryanair zich nogmaals voor de overlast die ze veroorzaken, maar topman Michael O'Leary wijst er ook nog op dat de komende zes weken "slechts 2% van alle reizigers die de komende zes weken een vlucht hebben geboekt, getroffen worden". 98% zal dus geen hinder ondervinden.



De topman geeft ook toe dat Ryanair "een zootje" gemaakt heeft van de vakantieplanning van het personeel, waardoor de maatschappij nu niet anders kan dan vluchten schrappen. Op een persconferentie in Dublin zei O'Leary dat er het hele weekend gewerkt is aan een planning voor die annuleringen, waarbij passagiers zoveel als mogelijk alternatieve vluchten kunnen nemen.



"We zijn ervan overtuigd dat we de overgrote meerderheid op dezelfde dag nog óf de dag daarop een alternatieve vlucht kunnen aanbieden. Bij reizigers bij wie dat niet lukt, hanteren we de EU261-vergoeding. Zij krijgen volgens dat principe een volledige terugbetaling. We doen ons uiterste best om iedereen op zijn of haar bestemming te krijgen", klinkt het nog bij O'Leary. En hij voegt eraan toe: "Laat ons duidelijk zijn: er is geen tekort aan piloten."



De lowcostmaatschappij moet van de Ierse luchtvaartautoriteit de verlofkalender vanaf volgend jaar in lijn brengen met het gewone kalenderjaar. Het moet de opgebouwde vakantiereserves voor het einde van het jaar wegwerken waardoor er niet genoeg piloten en boordpersoneel is om de volledige vloot in de lucht te houden tot aan de start van het winterseizoen.