Grootscheepse controle op vrachtvervoer in Benelux: 40 procent vrachtwagens in overtreding

kv

18/09/17 - 17u21 Bron: Belga

© thinkstock.

Bij een grootscheepse controle in de Benelux zijn vrijdag 115 vrachtwagens gecontroleerd, waarvan er 45 in overtreding waren. Tijdens de inspecties werden de vrachtwagens gecontroleerd op fraude en manipulatie met de tachograaf, de naleving van de rij- en rusttijden en de boorddocumenten. Dat meldt de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer vandaag.

De inspectiediensten van de drie Benelux-landen voerden vrijdag op verschillende locaties in de Benelux controles uit op het transport met vrachtwagens. Tijdens de controles waren collega-controleurs aanwezig uit andere Benelux-landen. Doel van de samenwerking was het delen van kennis tussen de inspectiediensten om zo te komen tot een grotere uniformiteit van controles tussen de landen.



De inspecteurs controleerden in totaal 115 vrachtwagens in de Benelux: 34 in België, 50 in Nederland en 31 in Luxemburg. Er waren 45 vrachtwagens in overtreding: 7 in België, 19 in Nederland en 19 in Luxemburg.



De gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het Verdrag van Luik dat door de drie landen in oktober 2014 werd ondertekend. Dit verdrag is gericht op samenwerking tussen de Benelux-landen voor toezicht op en handhaving van de Europese regelgeving van het wegvervoer. "Dankzij dit verdrag kunnen de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs op een efficiënte manier gezamenlijke controles uitvoeren op vrachtwagens en bussen in de Benelux", legt Sven Heyndrickx van de FOD Mobiliteit uit. "Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht op het wegvervoer, kostenbesparingen en eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden voor chauffeurs en een betere verkeersveiligheid."