Jehova's Getuige staat met mes aan bed van zijn ex en haar nieuwe vriend: 18 maanden cel

18/09/17 - 16u16 Bron: Belga

Borgloon Een 44-jarige Getuige van Jehova uit Borgloon is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden en een geldboete van 800 euro omdat hij de woning van zijn vrouw binnendrong en haar en haar nieuwe vriend met de dood bedreigde.

Het koppel leefde al anderhalf jaar gescheiden nadat de man opnieuw verslaafd was geraakt aan drugs. De vrouw verbrak het contact met haar streng gelovige man en zette hem aan de deur toen hij weigerde hulp te zoeken voor zijn drugsproblemen.



Op 10 juli zag de man een vreemde auto op de oprit staan en drong hij via de achterdeur de woning van zijn vrouw binnen. Hij richtte een ware ravage aan in de woonkamer en ging met een keukenmes naar de slaapkamer van zijn vrouw. Die lag met haar nieuwe vriend, een kennis van de man, in bed. Zowel de vrouw als haar nieuwe vriend kregen enkele klappen en werden met de dood bedreigd vooraleer de man het huis uit liep. De politie trof hem later die nacht onder invloed aan.



Terwijl hij in de gevangenis zat, vroeg zijn vrouw de scheiding aan. De rechter kende haar ook een morele schadevergoeding van 500 euro toe.