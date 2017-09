Malaïka sterft na verblijf in crèche: verzorgster riskeert acht jaar cel

SVM

18/09/17

De ouders van Malaïka. © Dieter Nijs.

De aanklaagster heeft vanmiddag acht jaar cel geëist tegen de kinderverzorgster die ervan verdacht wordt de dood van de kleine Malaïka veroorzaakt te hebben. Het meisje, dat werd opgevangen in kinderdagverblijf 'Bébé câlins' in Sint-Agatha-Berchem, overleed op 21 maart 2015 aan de gevolgen van het shakenbabysyndroom.

De feiten dateren van 21 maart 2015. Het kind van tien maanden overleed in het ziekenhuis aan de gevolgen van een inwendige bloeding, twee dagen na een spoedoperatie aan de hersenen. Enkele dagen voordien had het kinderdagverblijf waar Malaïka verbleef met spoed een ziekenwagen opgeroepen omdat het kind na een middagdutje onwel geworden was.



Net als de burgerlijke partij was de aanklaagster van mening dat de verdachte schuldig was aan opzettelijke slagen met de dood tot gevolg, zonder het oogmerk te doden.



Een tachtigtal personen hield zaterdagnamiddag nog een manifestatie op het Poelaertplein. "Met deze manifestatie willen we aan de politiek en aan justitie vragen om dit soort misdrijven serieus te nemen. Dat gebeurt nu nog te weinig. We wachten al twee jaar op een veroordeling. Het wordt hoog tijd dat Malaïka gerechtigheid krijgt", klinkt het bij Ines en Francis, de ouders van het meisje.