Dertig jaar cel geëist voor man die ex-vriendin keel oversneed voor ogen politie

KAV

18/09/17 - 16u06 Bron: eigen berichtgeving, belga

Nadat hij haar de keel had overgesneden, had Ludovic Z. zijn ex-vriendin vanop het balkon van drie hoog naar beneden geduwd. © Marc De Roeck.

Antwerpen Het openbaar ministerie heeft 30 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling gevorderd voor de Roemeen Ludovic Z. (41), die terecht staat voor de moord op zijn ex-vriendin Dorina Stef (37). Hij had de Roemeense twee jaar geleden de keel overgesneden in haar appartement aan de Graaf van Hoornestraat op het Antwerpse Zuid.

Nadat hij haar de keel had overgesneden, had hij haar vanop het balkon van drie hoog naar beneden geduwd. "Als een vuilniszak, zonder enig respect", zei advocaat-generaal Björn Backx. De politie en tal van omstaanders waren getuigen van de gruwelijke feiten.



Dorina had een punt achter haar kortstondige relatie met Ludovic gezet, omdat hij geweld tegen haar had gebruikt. De beklaagde kon de breuk niet verkroppen. Hij was in de nacht van 26 op 27 mei 2015 het appartement van haar onderbuur Theo H. binnengedrongen.



De man werd 8 uur lang gegijzeld gehouden. Toen Ludovic om 11 uur 's morgens hoorde hoe Dorina de sloten van haar deur opende, sneed hij Theo's benen los en dwong hij hem de trap op naar haar appartement. De man moest roepen dat hij ziek was, zodat Dorina de deur zou openen. Daarna drong Ludovic samen met zijn gijzelaar haar appartement binnen.



Het slachtoffer had daarvoor al de politie verwittigd, omdat ze sigarettenrook had opgemerkt in het gebouw, terwijl zij en Theo niet rookten. Ze was bang dat Ludovic in het gebouw was en die vrees bleek terecht. Toen de politie ter plaatse kwam, trok de beklaagde haar het balkon op. "Hij stelde de politie een ultimatum: de agenten moesten vertrekken of hij zou haar doden. Toen ze niet vertrokken én er ook nog eens in slaagden om de benedendeur te forceren, sneed hij haar de keel over en duwde hij haar van drie hoog naar beneden. Als een vuilniszak, zonder respect. Een weloverwogen daad", zei advocaat-generaal Björn Backx.