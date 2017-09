Van Overtveldt wil weten wie huis in Marokko heeft

ARA/DDW

Wie een huis heeft in het buitenland, heeft geen recht op een sociale woning in België. Toch is dat in de praktijk moeilijk te controleren. Financiënminister Johan Van Overtveldt (N-VA) wil nu een akkoord sluiten met Marokko, om die gegevens uit te wisselen.

Als je een sociale woning wil huren of kopen, is één van de vereisten dat je geen andere eigendommen hebt, ook niet in het buitenland. Voor woningen in België is dit eenvoudig te controleren via het kadaster. Maar wat met een woning in het buitenland? Daar heeft de overheid eigenlijk onvoldoende zicht op. In de Europese Unie is dit eenvoudig na te gaan, maar moeilijker is het als iemand een huis heeft in bijvoorbeeld Marokko of Turkije.



Uit een studie van de Koning Boudewijnstichting van enkele jaren geleden blijkt dat 60% van de Marokkaanse inwijkelingen in ons land een eigendom in Marokko heeft. Dat is meestal een huis, maar het kan ook gaan om een grond of residentie. Geen probleem voor wie hier huurt op de private markt, maar op een sociale woning heb je dan geen recht. Alleen: in de praktijk is dit amper te controleren.