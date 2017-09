Door: redactie

18/09/17 - 13u55 Bron: vtmnieuws.be

video

In Los Angeles werd gisterenavond de 'Emmy Awards', de Amerikaanse televisieprijzen uitgereikt. En daarop een zeer opvallende gast: Sean Spicer, de ex-woordvoerder van president Trump kwam er zijn voormalige werkgever uitlachen. "Dit is de het grootste Emmy-publiek ooit. Punt", persifleerde Spicer. En daarmee was de uitlachshow nog niet op zijn einde.